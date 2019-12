Hoje é dia de futebol inglês. Prepare a jornada no sofá em frente à televisão

Hoje às 10:37 Facebook

O dia a seguir ao Natal, o Boxing Day, é todos os anos um momento alto do futebol inglês. Conheça todas as partidas e respetivos horários da jornada, com destaque para a deslocação do líder Liverpool a casa do segundo classificado Leicester.

O Boxing Day é feriado em Inglaterra e nos países da Commonwealth e corresponde à primeira partida de futebol da história. O Sheffield FC, o primeiro clube de sempre, conseguiu marcar o primeiro embate para o dia 26 de dezembro de 1860, três anos depois de ter sido fundado, contra o Hallam FC. Este dia ficou então marcado no coração dos ingleses, e esta jornada após o Natal já se tornou numa tradição.

O jogo em destaque da jornada será a deslocação do líder Liverpool a casa do Leicester. Estão separados por dez pontos, embora o Liverpool tenha menos um jogo, devido à final Mundial de Clubes, disputada no último sábado, com vitória dos reds. Qualquer resultado a não ser uma vitória interessa pouco aos foxes, que veem aqui uma forma para se aproximarem da liderança.

Já o Manchester City vai jogar a casa do Wolverhampton, de Nuno Espírito Santo, e será o único jogo da jornada que não será disputado no dia 26.

O Chelsea de Lampard recebe o Southampton e o Arsenal vai a casa do Bournemouth, na estreia absoluta de Mikel Arteta como treinador principal dos gunners.

Saiba que jogos poderá ver entre dia 26 e 27 e as horas da transmissão televisiva, com a equipa de José Mourinho a abrir a jornada.

Dia 26:

Tottenham - Brighton - 12.30 horas (Sport TV 1)

Crystal Palace - West Ham - 15 horas (Sport TV 4)

Everton - Burnley - 15 horas (Sport TV 3)

Sheffield United - Watford - 15 horas

AFC Bournemouth - Arsenal - 15 horas (Sport TV 2)

Chelsea - Southampton - 15 horas (Sport TV 1)

Aston Villa - Norwich City - 15 horas (Sport TV 5)

Manchester United - Newcastle 17.30 horas (Sport TV 1)

Leicester - Liverpool 20 horas (Sport TV 1)

Dia 27:

Wolverhampton - Manchester City - 19.45 horas (Sport TV 1)