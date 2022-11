Hoje é o dia da estreia de Portugal no Mundial 2022

No dia em que a Seleção Nacional entra em campo pela primeira vez neste Mundial (16 horas, na TVI), há mais três jogos de elevado gabarito, com destaque pata o embate entre Uruguai e Coreia do Sul, que partilham o Grupo H com Portugal.

Suíça-Camarões (10 horas, Sport TV1)

O primeiro embate do dia é o Suíça-Camarões, duelo de abertura do Grupo G, onde jogadores como Shaquiri (Chicago Fire), Sommer (M'Gladbach), Akanji (Machester City) ou Xhaka (Arsenal) defrontam craques camaroneses como Onana (Inter), Choupo-Mouting (Bayern) ou Zambo Anguissa (Nápoles), todos eles titulares.

Num grupo onde figuram Brasil e Sérvia, torna-se imperativo ganhar este primeiro jogo, para sonhar em avançar na competição. A Suíça, embora tenha perdidono amigável contra o Gana, vinha de uma boa sequeência de três vitórias na Liga das Nações, enquanto os Camarõs vêm de duas derrotas em jogos particulares.

Uruguai-Coreia do Sul (13 horas, SportTV1)

Portugal vai ter a oportunidade de analisar os adversários no Grupo H antes de realizar o primeiro encontro. Uruguai e Coreia do Sul, treinada por Paulo Bento, medem forças, num duelo onde os uruguaios não contam com Ronald Araújo (Barcelona) e têm Cavani (Valência) em dúvida, sendo que do lado coreano a possível baixa é a grande estrela, Heung-Min Son (Tottenham).

O Uruguai está num processo de rejuvenescimento do plantel e tem em Valverde (Real Madrid), Darwin (Liverpool) e Bentancur (Tottenham) os craques para o presente e o futuro, enquanto a Coreia do Sul é mais modesta e faz-se valer de um forte coletivo.

Portugal-Gana (16 horas, TVI)

O dia tão esperado chegou. O dia da estreia da Seleção Nacional no Campeonato do Mundo, onde após saber o resultado do outro jogo do Grupo H, Portugal defronta uma forte equipa ganesa. Com nomes como Thomas Partey (Arsenal) ou Inaki Williams (Bilbao), os ganeses têm das seleções mais fortes dos últimos tempos. Mas Portugal, com uma das gerações mais completas de sempre, não se fica nada atrás e tem todas as condições para garantir um triunfo na estreia lusa no Mundial 2022.

Brasil-Sérvia (19 horas, RTP1)

No encerramento do dia desportivo joga o favorito Brasil, com uma Sérvia que tem dado muitos problemas a Portugal e se mostra bastante organizada. Se de um lado temos Neymar (PSG), Casemiro (Manchester United), entre muitos outros, na equipa sérvia também há muita qualidade, tal como o goleador Mitrovic (Fulham) ou Milinkovic Savic (Lazio). Espera-se um jogo bastante ofensivo, entre uma das seleções com mais talento do torneio e uma das mais letais em termos de eficácia.