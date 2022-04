Holandês Serdar Gözübüyük é o árbitro do Liverpool-Benfica

JN/Agências Hoje às 10:41 Facebook

O holandês Serdar Gözübüyük é o árbitro do jogo de quarta-feira entre Liverpool e Benfica (20 horas), da segunda mão dos quartos de final da Liga dos Campeões.

Gözübüyük, de 36 anos e árbitro internacional desde 2012, terá como árbitros assistentes no jogo em Liverpool Joost van Zuilen e Johan Balder, e no videoárbitro (VAR) estará o também holandês Pol van Boekel.

Esta época, o holandês apitou o jogo entre F. C. Porto e Lazio, já na Liga Europa, e esteve também no encontro do Santa Clara com o Partizan ainda na qualificação da Liga Conferência Europa, que os dois emblemas lusos venceram com o mesmo resultado (2-1).

O Benfica visita o Liverpool, depois de ter perdido na primeira mão, no Estádio da Luz, por 3-1, com Konaté (17 minutos), Sadio Mané (34) e Luís Díaz (87) a marcarem para os ingleses, e Darwin (49) para as águias.