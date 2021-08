Holandesa conquista segundo ouro e terceira medalha no meio-fundo

JN/Agências Hoje às 13:06 Facebook

Twitter

Partilhar

A holandesa Sifan Hassan despede-se dos Jogos Olímpicos de Tóquio2020 com uma terceira medalha, juntando o ouro deste sábado nos 10.000 metros, ao triunfo que já tinha em 5.000 e ao bronze nos 1.500.

A aposta numa tripla vitória nas corridas de meio-fundo na pista fica por cumprir, mas, de qualquer forma, Hassan, que correu por seis vezes no estádio olímpico de Tóquio, consegue o que ninguém antes fizera.

No final de uma corrida bastante dura, Hassan ganhou ao 'sprint' a Kalkidan Gezahegne, do Bahrain, e à etíope Letesenbet Gidey, a recordista mundial, que impôs um ritmo 'infernal' à corrida, a partir do terceiro quilómetro.

A marca de Hassan foi de 29.55,32 minutos, contra 29.56,18 de Gezahegne e 30.01,72 de Gidey.

Todas as quenianas ficaram mais para trás, com a melhor, no quarto lugar, a ser Hellen Obiri, que fora medalhada de prata nos 5.000 metros.