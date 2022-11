Holger Rune abdica das NextGen pelo sonho de disputar as Finals

JN Hoje às 21:25 Facebook

O tenista dinamarquês Holger Rune é o primeiro suplente das ATP Finals, que se jogam em Turim. A possibilidade de poder ser repescado para a prova fê-lo reunciar às NextGen Final.

Após derrotar Novak Djokovic na final do ATP 1.000 de Paris, Holger Rune abdicou de disputar as NextGen Finals, destinadas aos jovens talentos do ténis, e é, por esta altura, o primeiro suplente para disputar as ATP Finals, que reúnem os oito melhores tenistas do ano em Turim, entre os dias 13 e 20 de novembro.

O jovem tenista dinamarquês, de 19 anos, confirmou o cenário, em conferência de imprensa. "Vou a Turim, mas espero não jogar, porque desejo a todos os tenistas o melhor. Por outro lado, seria incrível entrar no court", revelou.

As ATP Finals contam já com uma ausência de peso, após o número 1 mundial, Carlos Alcaraz, ter sido forçado a desistir da competição devido a lesão. A vaga foi ocupada pelo norte-americano Taylor Fritz.

Os restantes tenistas apurados para a competição são Rafael Nadal, Novak Djokovic, Casper Ruud, Stefanos Tsitsipas, Daniil Medvedev, Andrey Rublev e Felix Auger-Aliassime, que disputou a última edição do Estoril Open.

Holger Rune mostrou-se "muito contente" com a forma como está a fechar uma temporada notável, que começou fora do top 100 (era o número 103 em janeiro deste ano) e terminou na 10.ª posição do ranking mundial.

Para esta subida impressionante contribuíram os três torneios conquistados durante o ano 2022, os ATP 250 de Munique e Estocolmo e o ATP 1.000 de Paris, assim como a chegada à terceira ronda do US Open e aos quartos de final de Roland Garros.