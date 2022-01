Homem detido nos confrontos entre adeptos do Ermesinde e do São Pedro da Cova

Indivíduo, de 33 anos e residente em Ermesinde, invadiu relvado. PSP comunicou caso às "autoridades competentes"

Um homem, de 33 anos e residente em Ermesinde, foi detido, na sequência dos confrontos verificados no "Estádio dos Sonhos", palco do jogo de futebol entre o Ermesinde Sport Clube 1936 e a Associação Desportiva São Pedro da Cova. O desafio contou para o campeonato da Divisão de Elite Manutenção série 3.

Segundo a PSP, o adepto invadiu o relvado.

Em comunicado, a PSP confirma que, no final do referido encontro e ainda no interior do recinto desportivo, verificaram-se "desentendimentos entre alguns dos intervenientes no jogo". "Não obstante o dispositivo policial envolvido e de terem sido tomadas as medidas preventivas tidas como adequadas à promoção da ordem pública e segurança dos cidadãos, verificou-se a invasão da área do espetáculo desportivo por parte de um homem de 33 anos de idade e residente em Ermesinde", explica a Polícia.

Esse adepto "veio a ser intercetado e detido" e o caso foi participado às "entidades competentes".