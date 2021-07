Homenagem a Messi na terra-natal: "De outra galáxia e do meu bairro"

Eduardo Pedrosa Costa Hoje às 12:47 Facebook

Um mural gigante de Messi foi pintado no bairro La Bajada, em Rosario, na Argentina, onde o jogador nasceu, mesmo em frente à escola onde estudou quando era criança.

No mural pode ver-se Messi sem nenhuma camisola, não o identificando com o Barcelona ou seleção da Argentina. Os artistas do Grupo Sismo de Mar del Plata e Imagina de Monje, que pintaram a obra, explicaram que queriam pintar um "Messi que pertence a todos, um Messi do povo".

É possível ver também duas chuteiras, penduradas no pescoço do jogador. Uma preta, que está relacionada com a juventude e origens humildes de Messi, e outra dourada que faz referência às seis Bolas de Ouro conquistadas.

No centro da pintura está um Messi em tamanho pequeno, que tem dois significados: o fenómeno que o argentino era em criança e a representação do amor pelo jogo que sempre manteve desde jovem.

Por fim, é possível ler a frase "De outra galáxia e do meu bairro" pintadas no mural.