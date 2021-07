Homenagem a Moniz Pereira sobressai na comemoração do 115.º aniversário

JN Hoje às 19:29 Facebook

Twitter

Partilhar

O Sporting celebra esta quinta-feira, 1 de julho, o 115.º aniversário, com várias iniciativas a decorrerem durante todo o dia, destacando-se a homenagem ao professor Mário Moniz Pereira, figura impar do clube e do desporto em Portugal.

Num ano em que os leões ganharam quase tudo a nível nacional, sagrando-se campeões nacionais de futebol, futsal, basquetebol e hóquei em patins e europeus de futsal e hóquei em patins, entre outros, não faltam motivos para celebrar em Alvalade.

O primeiro momento da celebração do 115.º aniversário aconteceu no Museu Sporting, com a inauguração da Ala Olímpica, que assinala os feitos dos 146 atletas que conquistaram para o país duas medalhas de ouro, seis de prata e uma de bronze.

O dia de aniversário foi aproveitado também para fazer o lançamento dos novos equipamentos, agora sob a alçada a marca norte-americana Nike, e da nova "Loja Verde online".

Da parte da tarde, na cerimónia que assinalou a data festiva, Frederico Varandas, presidente dos leões, oficializou a assinatura de um protocolo de cooperação com a Associação de Atletas Olímpicos de Portugal, presidida por Luís Alves Monteiro, ex-atleta olímpico dos leões que competiu no pentáculo em Los Angeles 1984.

Seguiram-se intervenções de José Manuel Lourenço, presidente do Comité Paralímpico de Portugal, José Manuel Constantino, presidente do Comité Olímpico de Portugal, João Paulo Rebelo, secretário de Estado da Juventude e do Desporto, que entregou a medalha de Honra ao Mérito Desportivo, mais alta condecoração atribuída pelo Estado português, com rasgados elogios feitos ao papel do clube no desenvolvimento das modalidades desportivas no país.

Homenagem ao "Senhor Atletismo"

PUB

O momento mais emocionante do dia foi de homenagem a Mário Moniz Pereira, professor, desportista, atleta, treinador e até autor de canções, uma das personalidades mais importantes do desporto em Portugal, conhecido como o "Senhor Atletismo", no ano do centenário do seu nascimento (11 de fevereiro de 1921).

Artur Madeira, vice-presidente da direção do CNID e ex-atleta de Moniz Pereira, falou sobre o legado deixado "pela figura mais marcante do desporto nacional do século XX por tudo o que realizou".

Os antigos atletas Carlos Lopes, campeão olímpico da maratona, e António Carvalho deram a conhecer um pouco melhor o treinador "fazedor de campeões", contando algumas histórias vividas com ele e a importância que teve na carreira deles.

Refira-se que Mário Moniz Pereira faleceu a 31 de julho de 2016.