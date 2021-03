José Pedro Gomes Hoje às 14:23 Facebook

Dezenas de adeptos do F. C. Porto assim como a estrutura do clube juntou-se no pavilhão Dragão Arena para receber o cortejo fúnebre do malogrado guarda-redes e deixar a última despedida

Aplausos, cânticos e lágrimas no último adeus a Alfredo Quintana durante a cerimónia de homenagem promovida pelo F. C. Porto ao atleta, que morreu sexta-feira, na passagem do cortejo fúnebre pelo pavilhão Dragão Arena.

Dezenas de pessoas juntaram-se no local para mostrarem o seu respeito e admiração pelo jogador, numa cerimónia onde esteve toda a estrutura do F. C. Porto, encabeçada pelo presidente Pinto da Costa, assim como por vários atletas do clube, nomeadamente a equipa de andebol.

O dirigente máximo dos dragões prestou as condolências aos familiares de Alfredo Quintana, que seguiam no cortejo fúnebre, num clima de consternação e tristeza, em que os companheiros de equipa do guarda-redes se associaram, prestando o seu apoio à família do luso-cubano.

Também presente nesta homenagem estiveram o selecionador nacional de andebol Paulo Pereira, assim como o presidente da Federação, Miguel Laranjeiro.

O momento mais emocionante deu-se com a saída cortejo fúnebre em direção ao tanatório de Matosinhos, onde se irá realizar o funeral, com os adeptos a formarem um corredor e a deixarem uma comovida despedida a Alfredo Quintana, em que os os cânticos de homenagem foram quebrados pela voz embargada.