Homossexualidade: quando querer ser livre é um ato de coragem

Há cada vez mais atletas a falarem sobre a sexualidade, só que o tema ainda é tabu no futebol. Sindicato admite conhecer casos, no entanto os jogadores não se assumem porque temem ser criticados.

No desporto, principalmente no futebol, a homossexualidade continua a ser um tema quase tabu. Por trás de cada atleta não assumido, prevalece a angústia, o medo e até uma vida dupla. O caminho ainda é longo, mas há cada vez mais atletas a quebrarem o silêncio. O último caso foi o de Jakub Jankto, internacional checo e jogador do Sparta Praga, que quis ser livre e assumiu-se como homossexual, recebendo o apoio da ex-mulher e de figuras do desporto-rei como Neymar. Em 2021, o futebolista australiano Joshua Cavallo também revelou ser gay e sentiu na pele o reverso da medalha: foi ameaçado nas redes sociais e diz já ter ouvido insultos homofóbicos durante os jogos.

Por cá, o silêncio é absoluto: nenhum futebolista em Portugal tocou ainda no assunto e Ruben Amorim, treinador do Sporting, admitiu, esta semana, que a homossexualidade ainda é "tabu" no desporto. Mas numa sociedade em que a luta pelos direitos LGBT é tão constante, porque ainda existe tanto medo? "Há o receio de se sofrer de preconceito. Infelizmente, atletas assumirem as opções sexuais ainda é um ato de coragem", explica, ao JN, o psicólogo Jorge Silvério, especializado na vertente desportiva. Opinião partilhada por Joaquim Evangelista, presidente do Sindicato dos Jogadores. "Ainda subsiste um certo tabu que não é mais do que o receio da reação dos outros, por um lado, e da exposição excessiva que possa ser dada à vida privada da pessoa.