Hope Solo fala sobre problema com o álcool: "Aos poucos, estou a voltar"

No dia em que foi condenada a 25 meses de prisão, 24 com pena suspensa, a antiga guarda-redes da seleção feminina norte-americana, Hope Solo, deixou uma publicação nas redes sociais mais de três meses depois de ter sido detida por conduzir embriagada.

Hope Solo, que não terá de cumprir pena, uma vez que o mês restante já foi cumprido no período em que esteve internada a fazer reabilitação da dependência, recorreu, esta terça-feira, às redes sociais para quebrar o silêncio depois da polémica em que se viu envolvida, no passado mês de abril, quando foi detida após ter sido apanhada a conduzir embriagada quando seguia com os dois filhos menores no carro.

Com um testemunho poderoso nas redes sociais, a antiga internacional norte-americana, que chegou a ser considerada a melhor guarda-redes do mundo, abordou a luta que tem travado contra o vício do álcool, tendo até já iniciado tratamento. Fez ainda saber que está "lentamente a regressar de uma pausa" e não escondeu que cometeu o pior erro da sua vida.

"Tem sido um caminho longo, mas aos poucos estou a voltar. Tenho orgulho em mim como mãe e no que eu e o meu marido fizemos dia a dia durante dois anos, atravessando uma pandemia com gémeos de 2 anos", começou por escrever.

"Mesmo orgulhosa de nós, foi incrivelmente difícil e cometi um erro enorme. Subestimei a parte destrutiva que o álcool tomou na minha vida. A parte positiva de cometer um erro tão grande é que as lições difíceis aprendem-se depressa. Aprender essas lições tem sido difícil e, em certas alturas, muito doloroso", completou.

Apesar do longo percurso até aqui, Hope Solo assumiu que ainda tem um longo caminho pela frente.

"Continuo a ser uma estudante na grande escola chamada vida e quero continuar a aprender e a crescer com estas experiências. Vou continuar a ganhar empatia, conhecimento e a partilhar histórias. Considero isto um presente para passar a outros porque a dor partilhada é uma dor que diminui", concluiu.

A ex-jogadora, atualmente com 40 anos, agradeceu ao marido, à família, aos amigos, aos adeptos e aos advogados pelo apoio dado durante este período, e prometeu "abrir o livro e partilhar mais com toda a gente nas próximas semanas".

Recorde-se que, em 2014, a antiga guarda-redes também foi detida, por acusações de violência doméstica a dois familiares. Hope Solo defendeu a sua inocência e as acusações foram retiradas em 2018.

Antigas apreensões

Em abril, a ex-guarda-redes foi acusada de condução sob efeito de álcool, de resistência à autoridade e de descuido de menores.

Em comunicado citado pela CNN, o Departamento de Polícia de Winston-Salem informou ter detido a antiga internacional norte-americana no parque de estacionamento de uma zona comercial, quando esta se encontrava dentro do carro com os dois filhos gémeos, de dois anos. Hope Solo foi, posteriormente, libertada.

O advogado da ex-jogadora, Rich Nichols, referiu que, apesar da ex-atleta não poder pronunciar-se publicamente sobre o sucedido, "a história é mais simpática do que o que as acusações preliminares sugerem".

"Após ser aconselhada, Hope não pode falar sobre esta situação, mas ela quer que todos saibam que os seus filhos são a sua vida e que ela foi libertada imediatamente e está agora em casa com a família. Ela está ansiosa para a oportunidade de poder defender-se destas acusações", explicou o advogado.

Uma testemunha presente no local disse que Hope Solo terá ficado debruçada sobre o volante durante mais de uma hora com o carro ligado e as duas crianças. Um dos agentes, segundo o The Guardian, afirmou que sentiu o cheiro a álcool.

Dias depois da sua detenção, através de uma publicação na rede social Twitter, Solo agradeceu o apoio que tem recebido desde a notícia da detenção e garantiu que ambos os filhos de dois anos, Vittorio e Lozen Solo, levam uma vida feliz e em que a família está presente em todos os momentos.

"A quem nos chegou com apoio e amor, o meu obrigado. A nossa família é forte e está rodeada de amor. Os nossos filhos são fortes, felizes e vibrantes e nós estamos presentes todos os dias, dando-lhes a melhor vida possível. Poderemos partilhar os factos quando chegar a altura. No entretanto, os nossos filhos estão a aproveitar o sol de Nova Iorque, a comer gelados e a brincar na nossa propriedade. A vida consegue ser dura, mas estes são os verdadeiros momentos que importam. Sinto-me abençoada por ter este tipo de amor na minha vida", escreveu.

Hope Solo, campeã do Mundo em 2015 e bicampeã olímpica em 2008 e 2012, foi acusada de condução sob efeito de álcool, de resistência à autoridade e de descuido de menores, crimes pelo quais já respondeu em tribunal, na Carolina do Norte, no dia 28 de junho.