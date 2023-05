Hóquei em patins: dos treinos às seis da manhã ao topo europeu

Técnico que devolveu hóquei em patins do F. C. Porto ao êxito na Champions cumpriu em Viana objetivo de vida.

"Ainda estou um bocado afetado, mas cumpri um sonho com muitos anos". A confissão de Ricardo Ares, após o triunfo (5-1) de domingo, do F. C. Porto, frente ao Valongo, na final da Liga dos Campeões, reflete a dimensão da proeza a que o treinador dos dragões se atirara havia mais de três décadas, num percurso de hoquista de média dimensão a técnico de equipa europeia de topo.

Afinal, alcançara em Viana do Castelo, numa final 100% lusa, o título europeu de clubes, feito que não conseguira como hoquista. Mas tal não se devera à falta de aplicação. "Era um rapaz muito esforçado e responsável. Acordava cedíssimo e às seis horas da manhã já se estava a treinar", recorda, ao JN, Xavier Sala, ex-presidente do Voltregà, clube da Catalunha que o atual treinador portista representou como jogador e técnico.