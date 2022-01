Hóquei em patins: Sem espaço para surpresas

Ricardo Rocha Cruz Hoje às 23:37 Facebook

Principais favoritos confirmam presença nos "oitavos". F. C. Porto vence jogo em atraso.

Competência, rigor e um grande nível. As equipas da Liga - principais favoritos nas primeiras rondas da Taça de Portugal - carimbaram com tranquilidade a presença nos oitavos de final da prova rainha, com o HC Braga a figurar como a única exceção, ao cair com estrondo na casa do Sport Alenquer e Benfica (9-5).

Entre os grandes, destaque para o triunfo gordo do Benfica (3-12) frente ao Gulpilhares, e do Sporting na visita ao Riba d'Ave (1-4). Já o F. C. Porto, que ainda não tinha realizado o jogo da eliminatória anterior, referente aos 32 avos, foi aos Açores vencer o Marítimo (2-10). Nos 16 avos irá marcar encontro com o Carvalhos.