Hóquei pede mais apoios rumo ao Mundial 2022

A Federação de Patinagem de Portugal já superou o orçamento previsto para este ano e solicitou ajuda ao Instituto Português do Desporto e Juventude.

A seleção nacional de hóquei em patins inicia, no próximo dia 7, a defesa do título mundial conquistado em 2019. O Campeonato do Mundo, que termina a 13 de novembro, terá lugar em San Juan, na Argentina, destino que fez disparar as despesas e que tornam ainda mais complicadas as finanças da Federação de Patinagem de Portugal (FPP) que, segundo apurou o JN, alegou já ter ultrapassado o orçamento de 2022, de 2,7 milhões de euros. Esse cenário é, aliás, comum a muitas outras federações desportivas nacionais.

Segundo informações recolhidas pelo nosso jornal, a FPP já solicitou um apoio extra ao Instituto Português do Desporto e da Juventude (IPDJ), sendo que o processo se encontra em fase de análise, não existindo qualquer garantia que o mesmo seja aprovado ou, se o for, que a verba em causa - na ordem das dezenas de milhares de euros -, possa ser libertada pelo Instituto antes do Mundial.