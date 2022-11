Hóquei português em busca do bicampeonato para esquecer o europeu

Nuno A. Amaral Hoje às 10:20 Facebook

Twitter

Partilhar

Portugal vai tentar revalidar, na Argentina, o título mundial conquistado há três anos em Espanha. França é um adversário perigoso na estreia

A 45.ª edição do Campeonato do Mundo de hóquei em patins, que devia ter sido realizada em 2021 mas foi adiada para este ano devido à pandemia, volta a testar as capacidades da seleção portuguesa. A equipa das quinas chega à Argentina na condição de campeã e à procura de repetir o título, algo que não consegue fazer há três décadas (os dois últimos Mundiais que Portugal ganhou de forma consecutiva foram os de 1991 e 1993).

A competição também pode servir para os jogadores portugueses esquecerem a desilusão sofrida no Europeu do ano passado, perdido de forma inglória (e polémica) para a Espanha. Recorde-se que esse torneio, realizado em Paredes, foi disputado num formato de grupo único que permitiu aos espanhóis e à França chegarem à última jornada sabendo que um determinado resultado afastaria Portugal da final, conforme veio a acontecer.