Horários da primeira mão das meias-finais já são conhecidos

A Federação Portuguesa de Futebol (FPF) divulgou, esta terça-feira, os horários da primeira mão das meias-finais da Taça de Portugal.

No dia 2 de março, o Sporting vai receber o F. C. Porto com o pontapé de saída agendado para as 20.55 horas. No dia seguinte, às 20.15 horas, o Mafra visita o Tondela.

O clássico vai ser transmitido pela TVI, enquanto o Tondela - Mafra vai poder ser visto na Sport TV.

Programa da 1.ª mão:

- 2 de março

Sporting-FC Porto - TVI, 20.45 horas

- 3 de março

Tondela-Mafra - SPORT TV, 20.15 horas