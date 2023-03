Hotéis cheios para o MotoGP trazem mais milhões para cofres do Algarve

Responsáveis pelo Turismo do Algarve esperam que a primeira prova do Mundial de MotoGP de 2023 atraia mais de cem mil pessoas à região.

O arranque da época alta dá-se mais cedo no Algarve, graças à prova de MotoGP do fim de semana, que precipitou lotação esgotada em hotéis de várias localidades, implicando um aumento do consumo na restauração e um alavancar de muitos outros negócios.

Esse é um dos impactos diretos de ter mais de cem mil pessoas na região, entre espectadores, elementos das equipas e da logística do Mundial, que além do contributo para o setor económico aportam uma mais-valia incalculável na promoção do Algarve. "Além de receita oriunda do consumo, há também um impacto muito positivo na notoriedade da região. Os pilotos, por exemplo, fartam-se de publicar imagens nas redes sociais para divulgar as emoções que estão a sentir no Algarve", partilhou ao JN João Fernandes, presidente do Turismo do Algarve.