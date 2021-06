Hotel de luxo à espera da Seleção em Budapeste

Rui Farinha, em Budapeste Hoje às 09:17 Facebook

Um quarto custa entre 106 e 140 euros por noite. Vista para o rio.

Com uma vista privilegiada sobre o rio Danúbio, o quartel-general da seleção está pronto para receber, esta quinta-feira ao fim da tarde, a comitiva lusa. A entrada principal da unidade hoteleira de luxo está decorada com um painel da Federação Portuguesa de Futebol (FPF), onde se pode ler uma frase de incentivo à seleção - "Vamos todos, vamos com tudo" - e na quarta-feira, ao lado, encontrava-se o autocarro, que vai transportar a comitiva durante a estada na Hungria. Com as palavras "Portugal" atrás, no lado e na frente, recebeu ontem os últimos retoques na pintura.

Como é hábito nas grandes provas, o local encontra-se vedado ao público, há vários dias, rodeado de segurança, e uma enorme lona de cor preta, que cerca o perímetro do edifício, não deixa os curiosos espreitarem para o interior. Nem sequer para os seus jardins. A privacidade será total para Portugal, mesmo quando os jogadores, na sua pausa, optarem por socializar no exterior.