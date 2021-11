Hotel muda de nome na Dinamarca por causa do coronavírus

João Faria, em Herning Hoje às 13:03 Facebook

Em Herning, cidade onde o Sporting de Braga joga nesta quinta-feira para a Liga Europa de futebol, uma unidade hoteleira alterou a designação, para espantar eventuais maus-olhados. Mas o gerente diz que a mudança visa apenas dar maior visibilidade ao negócio

Os donos não o assumem, mas a mudança de nome de Hotel Corona para Herning City Hotel, decidida em janeiro do ano passado, deveu-se mesmo à publicidade "negativa" que a anterior designação aparentemente continha, com o espoletar da pandemia.

Em Herning, uma cidade de 50 mil habitantes, a alteração motiva sorrisos quando se fala no hotel. Muitos sabem que o motivo se relaciona com o coronavírus, mas Paul Muller, gerente da unidade de três estrelas, fala apenas de uma mudança de estratégia. "Assim somos mais facilmente encontrados via internet. Cerca de 80% das pessoas procuram "hotel" e o nome da cidade nas buscas", argumentou aquele responsável, a uma televisão local, aquando da transição de designação.

Já com 124 anos de existência, esta é a segunda mexida no nome da unidade. Inicialmente chamou-se Herning Missions Hotel e, durante 30 anos, Hotel Corona. "Sente-se um aperto, quando se muda um nome que existe há tanto tempo, mas o objetivo é ter mais clientes", frisou Paul Muller.

No hotel, por estes dias, estão hospedados alguns portugueses que vão assistir nesta quinta-feira ao jogo do Braga com Midtjylland, para a Liga Europa, entre os quais a comunicação social portuguesa. Mas a equipa minhota está alojada numa outra unidade, sem sombra de coronavírus por perto...