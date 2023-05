"Houve agressão", treinador do Barcelona critica retirada da suspensão de Vini Jr.

Guilherme Amaral Hoje às 12:57 Facebook

Treinador do Barcelona acredita que expulsão de Vinicius frente ao Valencia foi correta e que não houve relação com o caso de racismo sofrido pelo brasileiro.

O treinador do Barcelona, Xavi, fez críticas à retirada da suspensão a Vinicius Júnior após a partida frente ao Valencia no passado domingo. O treinador da equipa campeã de Espanha vê erro por parte do Comitê de Competições da Real Federação Espanhola de Futebol em anular a punição.

"Não sei se é justo. Na minha opinião, deve-se censurar os atos racistas e insultos. Outra coisa são os atos dos jogadores e o que fazem dentro do relvado. Está claro que houve uma agressão (de Vinicius Junior) e surpreende-me a remoção do vermelho, sinceramente. Uma coisa não tem nada a ver com a outra", afirmou Xavi.

Vinicius Júnior viu o vermelho na partida frente ao Valencia após uma confusão na área adversária. O guarda-redes da equipa da casa, Mamardashvili, foi cobrar o avançado do Real Madrid e pegou-o pela camisola. Outro jogador do Valencia, Hugo Duro chegou a dar um mata-leão no brasileiro que, ao tentar se tirá-lo da frente, acertou-o no rosto. O VAR recomendou a revisão ao árbitro da partida e este mostrou o vermelho a Vinicius.

Apesar da retirada da suspensão, Vinicius Júnior não foi convocado para o jogo de hoje Real Madrid que recebe o ​​​​​​​Rayo Vallecano.