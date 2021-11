Houve menos Ronaldo na qualificação para o Catar

Ricardo Rocha Cruz Hoje às 20:55 Facebook

Twitter

Partilhar

Capitão com números inferiores comparativamente ao trajeto para o último Europeu. Leonel Pontes analisa: "É preciso que a bola lhe chegue em condições".

Na hora de falar dos melhores futebolistas da história, Cristiano Ronaldo assume, sempre, uma posição de destaque. E é por esse motivo que o craque português está constantemente debaixo dos holofotes e da crítica feroz, ainda para mais em momentos delicados, como aquele que está a passar a seleção nacional, após a derrota constrangedora com a Sérvia, que obriga a equipa das quinas a disputar um play-off caso queira marcar presença no Mundial do Catar, em 2022.

CR7 não caminha para novo e, aos 36 anos, a influência na seleção começa a perder fulgor.A frieza dos números diz isso. Nesta fase de qualificação, o avançado esteve num registo q.b., com seis golos em sete jogos (média de 0,86 por jogo). O rendimento seria bom para o comum dos mortais, mas Ronaldo é... Ronaldo. Na qualificação anterior para o Europeu 2020, o capitão português conseguiu uma incrível média de 1,38 golos por partida, fruto dos 11 golos em oito jogos disputados.