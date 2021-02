Hugo Almeida revela: "Mourinho quis levar-me para o Real Madrid"

Nuno Barbosa Hoje às 15:54 Facebook

Antigo avançado recorda a relação com Co Adriaanse no F. C. Porto, a passagem pelo futebol alemão e não esconde uma mágoa em relação à seleção portuguesa.

Em semana de dérbi entre F. C. Porto e Boavista, o JN convidou Hugo Almeida, que representou os dois rivais, a revisitar a vida passada no Porto. Mas acabou por ser o antigo avançado a levar-nos além-fronteiras, numa viagem por uma carreira gloriosa e que passou à tangente por um colosso europeu.

É no balneário do F. C. Porto ou no do Boavista que se sente mais a rivalidade do dérbi da Invicta?

A rivalidade é muito mais sentida pelos adeptos do que nos balneários dos dois clubes. Mas, hoje em dia, a pandemia da covid-19 fechou os estádios ao público e retirou ao dérbi a atmosfera de outrora. Além disso, infelizmente, o Boavista também não é o clube que era há uns anos.