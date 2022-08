Hugo Gomes reforça Moreirense por empréstimo do Rio Ave

O defesa Hugo Gomes é reforço do Moreirense até final da época, anunciou o emblema vimaranense, através de uma nota oficial.

O jogador brasileiro, de 27 anos, com três subidas em Portugal no seu currículo (Famalicão, Estoril e Rio Ave), chega ao Moreirense por empréstimo dos vilacondenses. Pelo Rio Ave, foi um dos que mais contribuiu para o regresso do clube à primeira Liga, atuando em 29 partidas e com cinco golos na sua conta pessoal.



Formado no São Paulo, Hugo Gomes regista ainda passagens pelos espanhóis do Maiorca e Granada, pelos brasileiros do Atlético Goianiense e pelo Varzim.

A poucos dias do arranque do campeonato, com a receção ao Vilafranquense agendada para o próximo domingo (15h30), Hugo Gomes junta-se a David Bruno (ex Estoril), Rafael Santos (ex Apoel), Sylla (ex Rio Ave), Luís Rocha (ex Chaves), Pedro Aparício (ex Mafra), Madson (ex Estrela da Amadora) e João Camacho (ex Nacional da Madeira) no grupo de caras novas para a época 2022/2023.

Nos preparativos da receção ao Vilafranquense, os cónegos levaram a melhor no amigável com o Felgueiras. João Camacho e Kodisang marcaram no triunfo por 2-1.