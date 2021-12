Hugo Miguel apita F. C. Porto-Benfica

JN/Agências Hoje às 16:54 Facebook

Twitter

Partilhar

O árbitro lisboeta Hugo Miguel vai dirigir o clássico entre F. c. Porto e Benfica, na quinta-feira, pelas 21 horas, em jogo da 16.ª jornada da Liga Portugal.

Esta é a segunda vez que o juiz da A. F. Lisboa é chamado para arbitrar um encontro entre dragões e águias, depois de há pouco mais de um ano, a 23 de dezembro de 2020, esteve no triunfo portista na Supertaça, por 2-0.

De acordo com as nomeações do Conselho de Arbitragem da Federação Portuguesa de Futebol, Hugo Miguel será auxiliado por Rui Teixeira e Ricardo Santos, com Tiago Martins a ser o videoárbitro.