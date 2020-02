Hugo Miguel é o primeiro árbitro a apitar dois jogos seguidos na Luz

Nuno A. Amaral Hoje às 10:02 Facebook

Twitter

Partilhar

A nomeação de Hugo Miguel, como árbitro principal, e de Bruno Esteves, como VAR, para o jogo deste sábado entre Benfica e Braga causa polémica pelo facto de ser a primeira vez na presente época que o Conselho de Arbitragem (CA) faz a mesma escolha para dois jogos seguidos em casa de um dos candidatos ao título.

Hugo Miguel e Bruno Esteves estiveram, há dez dias, no Benfica-Famalicão das meias-finais da Taça de Portugal e hoje voltam aos holofotes da Luz, para uma das partidas mais quentes da 21.ª jornada da Liga. Contactada pelo JN, fonte do CA não fez comentários sobre a nomeação, que surge numa altura de efervescência em redor da arbitragem, na sequência do clássico da ronda anterior.

Esta é a terceira vez que Hugo Miguel apita o Benfica nos últimos sete jogos das águias. Antes da primeira mão da meia-final da Taça com o Famalicão, o árbitro da AF Lisboa já tinha estado no dérbi com o Sporting, em Alvalade, no dia 17 de janeiro. Na lista dos 14 árbitros escolhidos para os jogos da equipa treinada por Bruno Lage em 2019/20, incluindo o de hoje, Hugo Miguel surge na segunda posição, com quatro nomeações, tantas quantas foram atribuídas a Nuno Almeida (AF Algarve), só superados por Artur Soares Dias (AF Porto), com cinco.