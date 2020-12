Hugo Miguel vai arbitrar Supertaça entre F.C. Porto e Benfica

JN/Agências Hoje às 15:15 Facebook

O árbitro Hugo Miguel, da associação de Lisboa, vai dirigir o jogo entre o F.C. Porto e o Benfica, da Supertaça Cândido de Oliveira, na quarta-feira, anunciou a Federação Portuguesa de Futebol.

O árbitro internacional lisboeta, de 43 anos, vai arbitrar pela primeira vez um clássico entre "dragões" e "águias", naquele que será o seu oitavo jogo entre "grandes".

Hugo Miguel já dirigiu quatro dérbis entre Benfica e Sporting, com uma vitória para cada equipa e depois empates, e três clássicos entre os "leões" e o F. C. Porto, com um triunfo para cada lado e um empate.

No encontro que vai atribuir o primeiro título nacional da época 2020/21, Hugo Miguel vai ter como auxiliares Pedro Martins e Ricardo Santos, enquanto o quarto árbitro será Rui Costa. No videoárbitro vão estar Luís Godinho e Bruno Esteves.

O encontro entre o F. C. Porto, campeão nacional e vencedor da Taça de Portugal, e o Benfica, finalista vencido da Taça de Portugal, está marcado para quarta-feira, às 20.45 horas, no Estádio Municipal de Aveiro.

A Supertaça costuma ser partida que marca o arranque das competições oficiais em Portugal, mas este ano, devido à pandemia de covid-19, o troféu será disputado na quarta-feira.

O F. C. Porto tem disso o dominador da Supertaça, tendo já conquistado 21 vezes o troféu, enquanto o Benfica venceu a competição por oito vezes, as mesmas que o Sporting.