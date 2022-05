Hugo Silva acredita em "momento de viragem" para o voleibol feminino

JN/Agências Hoje às 14:12 Facebook

Twitter

Partilhar

A seleção nacional feminina de voleibol regressou, esta segunda-feira, ao trabalho para a fase de apuramento para a Silver League europeia. Selecionador considera que "este pode ser o momento de viragem".

Na Silver League, Portugal vai enfrentar a Estónia, sua adversária na edição de 2021, a Suécia, que defrontou na fase de qualificação para o Campeonato da Europa de 2021, a Eslovénia e o Luxemburgo.

"Num primeiro contacto com algumas atletas, sinto que estão reunidas condições para encararmos as competições em que estamos inseridos de forma confiante. Quem sabe, este pode vir a ser o momento de viragem do voleibol feminino que todos tanto ambicionam", referiu Hugo Silva.

A comitiva lusa parte, na quinta-feira, para França, onde defrontará a congénere gaulesa, em Rennes, em três jogos de preparação a realizar nos dias 13, 15 e 16 de maio.

Para Hugo Silva, que durante vários anos foi o responsável da seleção masculina, "serão três jogos com uma excelente seleção e que irão permitir montar uma equipa para iniciar uma desafiante e ambiciosa caminhada no feminino".

"Neste grupo [da Silver League], o adversário mais difícil será a Suécia, mas a minha preocupação é a nossa seleção e é com as nossas jogadoras que quero deixar algo de positivo no voleibol feminino", referiu, em declarações aos canais de comunicação da Federação Portuguesa de Voleibol.

Como a presente edição da Silver League apresenta apenas um grupo de qualificação, os dois primeiros classificados apuram-se para a final, agendada para 2 de julho. O vencedor qualifica-se para a Golden League europeia de 2023.