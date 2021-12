Hugo Viana: "City? Mais um patamar para cimentar o nosso projeto"

JN Hoje às 17:38 Facebook

O diretor desportivo reconhece que os leões têm uma tarefa complicada nos oitavos de final da Champions, mas promete réplica do campeão português: "Vamos competir".

Hugo Viana, diretor desportivo do Sporting, considera que os leões vão defrontar, nos oitavos de final da Liga dos Campeões, uma equipa que "se não é a melhor, está no top-3 das que melhor futebol praticam na Europa".

"Não há adjetivos para qualificar o Manchester City, que é a equipa que lidera a Premier League. É favorito, mas iremos competir e no final veremos o resultado. Será mais um patamar para cimentar o nosso projeto com jogadores jovens. Estamos contentes por ter a oportunidade de lutar com uma equipa como o Manchester City", declarou o dirigente à Sporting TV.

Hugo Viana enalteceu ainda a competência de Pep Guardiola, "um dos melhores treinadores do Mundo, se não o melhor", para também elogiar Rúben Amorim: "É um dos mais promissores e acredito que irá chegar ao patamar do Guardiola".