Hugo Viana diz que Sporting está confiante para a fase de grupos

Hugo Viana, diretor desportivo do Sporting, assegurou esta quinta-feira que o clube está confiante no seu valor para disputar a Liga dos Campeões de futebol, após o sorteio realizado em Istambul.

Os 'leões', campeões nacional, vão defrontar os alemães do Borussia Dortmund, os holandeses do Ajax e os turcos do Besiktas.

"É uma reação de confiança, como calculo que seja de todas as equipas. Não havia equipas melhores ou piores para qualquer equipa que estivesse neste sorteio. É uma competição extremamente bonita para se jogar. Estamos confiantes no nosso valor, jogo a jogo e logo veremos o que acontece", referiu o responsável, em reproduzidas pela Sporting TV.

Para Hugo Viana, "as três equipas são excelentes", com os campeões da Turquia e dos Países Baixos e o Borussia Dortmund, que "tem uma extrema experiência nesta competição".

"É como disse, é jogo a jogo, trabalhar ao máximo, estar confiante e dar o máximo pelo nosso clube. E acredito que todos os jogadores da nossa equipa o farão, como fizeram o ano passado. O espírito é de confiança, mas acima de tudo de muita responsabilidade, por isso, como o nosso treinador diz, e bem, é jogo a jogo", disse.