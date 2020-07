Hugo Viana suspenso 30 dias por protestos contra arbitragem

JN/Agências Hoje às 17:01 Facebook

O diretor de relações internacionais dos leões dirigiu-se a Tiago Martins "num tom ameaçador, exaltado e de claro confronto", de acordo com o Conselho de Arbitragem.

O diretor de relações internacionais do Sporting, Hugo Viana, foi suspenso por 30 dias, depois de ter sido expulso no final do encontro com o Moreirense (0-0), anunciou esta terça-feira a Comissão Disciplinar da Federação Portuguesa de Futebol.

No final do encontro da 30.ª jornada da I Liga de futebol, Hugo Viana foi expulso pelo árbitro Tiago Martins, já no acesso aos balneários, por protestar "num tom ameaçador, exaltado e de claro confronto", de acordo com o comunicado do CA.

Recorde-se que o Sporting criticou a arbitragem pela não marcação de duas grandes penalidades e pelo facto de Abdu Conté, do Moreirense, não ter visto o segundo cartão amarelo, no encontro de segunda-feira que terminou sem golos (0-0).