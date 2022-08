Hugo Viana: "Tottenham, Marselha e Frankfurt já estiveram na final da Champions"

JN Hoje às 21:29 Facebook

Diretor desportivo dos leões alerta para a experiência europeia dos rivais do Sporting. Recordou jogo com o Marselha enquanto jogador.

O dirigente leonino Hugo Viana caracteriza o grupo D, onde o Sporting foi sorteado, como difícil, abordando o historial europeu dos rivais.

"Temos de pensar, sim, jogo a jogo. Todos os grupos são difíceis e nós temos o Tottenham, o Marselha e o [Eintracht] Frankfurt, que já estiveram na final da Champions. Estamos contentes por competir contra eles. Depois, veremos", atirou Hugo Viana à RMC Sport.

Enquanto jogador, o agora diretor desportivo dos leões já defrontou o Marselha. "Já joguei lá uma meia-final com o Marselha [pelo Newcastle, em 2003/04] e sei que a atmosfera para um jogador é muito boa. É difícil, mas muito bom jogar lá, pois [os adeptos] são muito bons a apoiar a sua equipa. Teremos o prazer de lá estar e vamos desfrutar", explica.

Já Marcus Krosche, diretor desportivo do Frankfurt, deixou elogios aos rivais, enaltecendo a temporada passada leonina ao nível europeu. "Calhámos num grupo muito cativante a nível desportivo. Estamos muito ansiosos por este desafio. Como clube de topo na Premier League, o Tottenham tem uma qualidade individual extraordinária - se pensarem em Harry Kane e Son, entre outros. O Sporting brilhou com um grande coletivo na última temporada num grupo com Ajax, Borussia Dortmund e Besiktas, situação semelhante à do Marselha, que jogou de forma excecional na época passada e foi vicecampeão da Ligue 1. Apesar da força de nossos adversários, o nosso objetivo é o apuramento para os oitavos-de-final", disse, ao site do clube.

Quem também já reagiu ao sorteio foi Pablo Longoria, presidente do Marselha, que quer ser "competitivo" num "grupo muito aberto". "Estamos felizes por estar aqui e acima de tudo por sermos competitivos, é a nossa obrigação nesta competição com a nossa história. Consideramos que é um grupo muito aberto, com três boas equipas. O Tottenham é uma equipa forte, viu-se no final da época passada com a revolução do Conte. O Sporting é uma equipa que joga muito bem futebol e o Eintracht Frankfurt, campeão da Liga Europa, é uma equipa competitiva, habituada a jogar na Europa. Haverá muitas emoções e muito suspense".