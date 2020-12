Hugo Vieira deixa japoneses do Consadole Saporo

JN/Agências Hoje às 19:39 Facebook

O avançado português Hugo Vieira vai abandonar os japoneses do Consadole Saporo depois de ter feito apenas três jogos pelo clube.

Em comunicado publicado no site oficial, a equipa nipónica, que terminou o campeonato no 12.º posto, explicou que decidiu não renovar o contrato do jogador de 32 anos, que chegou apenas em novembro ao clube, vindo do Gil Vicente.

"Estou desapontado por não ter estado a 100%. Queria ter ajudado mais a equipa, mas estive longe dos relvados durante algum. Mesmo assim, dei tudo o que tinha nos treinos e nos jogos", afirmou Hugo Vieira, em declarações divulgadas pelo Consadole Saporo.

Esta foi a segunda aventura do avançado no futebol japonês, depois de ter representado o Yokohama Marinos em 2017 e 2018, tendo nesse período registado 82 jogos e 40 golos.

Fora de Portugal, Vieira passou ainda por Sivasspor, da Turquia, Estrela Vermelha, da Sérvia, Torpedo de Moscovo, Sporting Gijon, de Espanha, e equipa B do Bordéus.

Formado no Santa Maria, além do Gil Vicente, o jogador natural de Barcelos vestiu também a camisola do Sporting de Braga e Estoril Praia.