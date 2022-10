Hugo Vieira: "Ricardo Horta é um exemplo para qualquer miúdo"

André Bucho Hoje às 10:47 Facebook

Diretor executivo da Academia do Braga enaltece a aposta na formação do clube minhoto.

Formado no Braga, Hugo Vieira chegou à equipa principal em 1995/96. Como jogador, representou a Sampdoria, de Itália, durante três temporadas, antes de regressar a Portugal para fazer seis épocas no Sporting, três no Vitória de Setúbal e quatro no Beira-Mar. Acabou a carreira em 2012/13, mas regressou a Braga para assumir a coordenação da formação do clube. Em entrevista ao JN, Hugo Vieira, de 46 anos, analisa o impressionante arranque de época do clube, a gestão da formação e a importância de ter treinadores como Artur Jorge para conduzir os guerreiros ao sucesso.

Ter um treinador como Artur Jorge, que tem experiência em escalões de formação do Braga, facilita a transição dos jovens?