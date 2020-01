Hugo Vieira: "Voltar a casa é sempre um passo em frente na carreira"

Hoje às 16:58 Facebook

O avançado Hugo Vieira reconheceu, esta quinta-feira, ter dado um "passo em frente" ao regressar ao Gil Vicente, clube da Liga que representou em duas ocasiões e pelo qual assinou até ao final da temporada.

"Voltar a casa é sempre um passo em frente na carreira. A nível pessoal, as coisas não corriam bem no Sivasspor e queria jogar. Estar mais perto da família e num clube que é a minha casa motivou-me emocionalmente", assumiu o dianteiro, em conferência de imprensa, uma semana após ter rescindindo com os líderes do campeonato turco.

Hugo Vieira, de 31 anos, tinha abandonado o futebol português em 2014, depois de 32 golos em 102 encontros pelo Gil Vicente, entre 2009 e 2012 e nas épocas 2012/13 e 2013/14, que o tornaram "muito especial e acarinhado" pelas gentes de Barcelos.

Desde então, o avançado experimentou várias ligas estrangeiras, com os russos do Torpedo, os sérvios do Estrela Vermelha, os japoneses do Yokohama Marinos e os turcos do Sivasspor, num currículo que, anteriormente, tinha somado passagens pela equipa B dos franceses do Bordéus e pelos espanhóis do Sporting Gijón.

"Perdi velocidade, ganhei inteligência e experiência. Sou um jogador diferente, mas sabem aquilo que posso dar. Quero ajudar de qualquer forma e os golos, as assistências e as vitórias vão surgir naturalmente", observou.

Natural de Barcelos, onde se sagrou campeão da LigaPro em 2010/11, Hugo Vieira pertenceu aos quadros de Estoril, Benfica e Sp. Braga, mas nunca se estreou pelas águias, que acabaram por cedê-lo ao Gil Vicente, tal como os arsenalistas.

Hugo Vieira é um dos três reforços confirmados pelos gilistas na reabertura de mercado, depois do médio Vitor Carvalho, cedido pelos brasileiros do Coritiba, e do extremo Rúben Ribeiro, que também regressou ao Minho após meio ano sem atividade, e uma curta passagem pelo Al Ain, dos Emirados Árabes Unidos.

Após 18 jornadas, o Gil Vicente segue no nono lugar da Liga, com os mesmos 22 pontos do Boavista (10.º), oito acima da zona de despromoção.