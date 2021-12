Hulk: do novo adepto fanático ao topo dos melhores marcadores

Ricardo Rocha Cruz Hoje às 14:53 Facebook

Antigo jogador do F. C. Porto vive um excelente momento de forma. Aos 35 anos, Hulk conquistou o campeonato no país Natal, declarou-se ao Atlético Mineiro e lidera a lista de melhores marcadores do Brasileirão. Mais fresco que nunca, o avançado quer continuar a espalhar magia nos relvados brasileiros.

Há certas situações em que a idade é meramente um número. E Givanildo Vieira de Souza - conhecido no mundo do futebol por Hulk - comprova essa mesma teoria. Aos 35 anos, o ex-jogador do F. C. Porto atravessa um momento verdadeiramente de sonho. O avançado brasileiro foi a principal figura do título do Atlético Mineiro, que não era campeão brasileiro há 50 anos, e, no domingo passado, nas celebrações desse triunfo, declarou-se ao clube.

"É uma receção que não tem preço. Representa muito na minha carreira ganhar este Brasileirão. São 50 anos sem ganhar. Quero agradecer ao Atlético, porque têm aqui mais um adepto fanático", afirmou.

Com a conquista do Brasileirão já garantida, o "Galo" jogou para fazer a festa, e Hulk quis participar ativamente com um golo. Foi o 19.º no campeonato (que lhe dá o estatuto de melhor marcador) e o 34.º em toda a época. Mas não fica por aqui. O possante avançado conta ainda com 13 assistências em 66 jogos, numa temporada que está prestes a terminar, mas que se tem revelado verdadeiramente de sonho.

Depois da conquista do campeonato mineiro e do campeonato brasileiro, Hulk olha agora para a Tríplice Coroa, que significaria juntar a estes dois troféus o da Copa do Brasil. "Estou muito feliz. Foi muito gratificante para mim o ano de 2021, voltar para o Brasil depois de mais de 16 anos. E terminar o ano assim, a ganhar o Brasileirão. Temos a Copa do Brasil ainda para tentar conquistar a Tríplice Coroa. Está a ser maravilhoso. Só peço para que Deus nos abençoe e tudo corra bem", referiu nos momentos dos festejos.