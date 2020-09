"Hulk iraniano" vai finalmente estrear-se no maior evento de boxe sem luvas

JN Hoje às 17:33 Facebook

São 176 Kgs e uma promessa de vingança. Sajad Gharibi, o "Hulk iraniano", vai finalmente ter o primeiro combate no "Bare Knuckle Fighting Championship", o maior evento de boxe sem luvas. É no final do ano, na Alemanha.

Sajad Gharibi, conhecido como "Hulk iraniano" ou "Hércules persa", confirmou nas redes sociais a sua primeira luta na categoria "BKFC - Bare Knuckle Fighting Championship" (boxe sem luvas), prometendo "vingança" dos rivais.

O conhecido fisiculturista, que tem combate de estreia agendado para o final do ano, deu nas vistas nas redes sociais, onde é seguido por meio milhão de pessoas, devido aos enormes músculos, sendo de imediato associado ao super-herói da Marvel.

David Feldman, presidente do BKFC, anunciou a contratação de Gharibi (1,86m e 176 kg) no ano passado, mas o iraniano ainda não se tinha inaugurado no ringue. Agora, após um período de ausência das redes sociais, o "Hércules persa" voltou para anunciar que, finalmente, terá a sua primeira luta.

"Tinha prometido não estar ativo em nenhuma das redes sociais até ter um combate", escreveu, acrescentando que o evento decorrerá na Alemanha, no final do ano, embora ainda não seja conhecido o adversário. No entanto, Sajad Gharibi não perdeu a oportunidade de desafiar Romário dos Santos Alves, o "Hulk brasileiro".

"Nunca devemos desistir. Desta vez voltei para me vingar de todos aqueles que me desafiaram", prometeu o lutador.