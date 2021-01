Hulk regressa ao Brasil

JN Hoje às 22:27 Facebook

O extremo brasileiro Hulk vai ser jogador dos brasileiros do Atlético Mineiro, anunciou esta sexta-feira o clube de Belo Horizonte, em Minas Gerais, naquele que é um regresso do ex-F. C. Porto ao país Natal após 17 anos a jogar no estrangeiro.

O jogador estava livre depois de ter terminado o contrato com os chineses do Shanghai, clube que representou nas últimas cinco temporadas.

Hulk saiu do Brasil em 2004 para jogar no Japão, quatro anos depois assinou pelo F. C. Porto, transferindo-se depois para os russos do Zenit, rumando de seguida para a China.