Hulk sobre Vítor Pereira: "Não tenho contacto com ele, nem faço questão de ter"

JN Hoje às 21:24 Facebook

Twitter

Partilhar

O ex-jogador do F. C. Porto revelou, este sábado, não ter qualquer ligação com Vítor Pereira, técnico com quem trabalhou nos azuis e brancos e Shanghai SIPG.

O Atlético Mineiro e o Corinthians vão medir forças no Brasileirão e marca o reencontro entre Hulk e o treinador Vítor Pereira. Em antevisão ao encontro, o jogador, que trabalhou com o técnico no F. C. Porto e Shanghai SIPG, revelou que não mantém contacto com o técnico e nem pretende ter.

"O Vítor Pereira treinou-me no F. C. Porto e fui capitão com ele. Aconteceu a mesma coisa na China e foi muito bom. Sempre o respeitei. Desejo o melhor para a vida dele. Mas é uma pessoa que, no fim da relação, não foi correta. Não achei que ele tivesse sido correto comigo em algumas coisas", começou por dizer em declarações ao portal "Estadão", vincando que o treinador foi "uma desilusão".

"Talvez tenha errado algo com ele quanto ao comportamento. Como ser humano, foi uma deceção a forma como as coisas aconteceram. Fiz de tudo para ajudar. É uma pessoa da qual não guardo rancor, mas não tenho contacto com ele, nem faço questão de ter. Desejo-lhe felicidades e à família, mas não faz parte do meu círculo de amizades", concluiu.