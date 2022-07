Hull City anuncia acordo por Oscar Estupiñán

JN Hoje às 18:30 Facebook

O avançado colombiano Oscar Estupiñán, de 25 anos, deixou o V. Guimarães, em fim de contrato, e assinou por duas temporadas pelo Hull City, do Championship.

Está desfeita uma das grandes incógnitas deste mercado envolvendo o V. Guimarães. Oscar Estupiñán, o melhor marcador dos vimaranenses na última época com 16 golos, vai mudar-se para o futebol inglês.

Depois de ter terminado o contrato que o ligava aos minhotos, e apesar de alguns rumores sobre uma possível continuidade na Liga portuguesa, o goleador comprometeu-se para as próximas duas temporadas com o Hull City, que compete no Championship.

Apesar de as partes terem chegado a acordo, a transferência fica pendente da obtenção, por parte de Estupiñán, da licença de trabalho necessária para poder jogar nas competições inglesas.

Contratado, em 2017, ao Once Caldas, Oscar Estupiñán sentiu muitas dificuldades em assumir-se na equipa principal do V. Guimarães.

Só após cedências aos equatorianos do Barcelona e aos turcos do Denizlispor o ponta de lança conseguiu brilhar nos vitorianos, pelos quais apontou 25 golos nas duas últimas temporadas, registo que lhe valeu a chamadas à seleção da Colômbia.