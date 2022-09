Hungria mantém o sonho e marca "final" com a Itália

Magiares batem Alemanha e dependem apenas de si. Inglaterra perde e cai para a Liga B.

Um golo de Adam Szalai bastou à Hungria para vencer a Alemanha (1-0), em Leipzig, resultado que mantém os magiares na liderança do grupo 3 da Liga A e afasta os germânicos da luta pela fase final.

Os húngaros discutem, na segunda-feira, em Budapeste, o acesso à final four com a Itália. Os transalpinos derrotaram a Inglaterra por 1-0, graças a um grande golo de Raspadori, e relegaram os ingleses para a Liga B.

PUB

Em sentido contrário, a Bósnia garantiu a promoção à Liga A, após bater Montenegro por 1-0. Ermedin Demirovic, assistido pela estrela da companhia Edin Dzeko, apontou o único golo do jogo, em cima do intervalo.

Ainda no grupo 3, Finlândia e Roménia empataram a uma bola e adiaram as contas da permanência para a última jornada. O goleador Teemu Pukki adiantou os nórdicos aos 12 minutos, tendo Florin Tanase mantido os romenos na corrida pela manutenção com um golo apontado a abrir o segundo tempo.

geórgia promovida

Na Liga C, a Geórgia garantiu a subida à Liga B ao derrotar, em casa, a segunda classificada, Macedónia do Norte, por 2-0. A estrela da companhia georgiana, Kvicha Kvaratskhelia, avançado, de 21 anos, que atua no Nápoles, fechou o resultado, inaugurado por um autogolo. O médio Aburjania, do Gil Vicente, foi titular na Geórgia. Para o mesmo grupo, a Bulgária sentenciou a queda de Gibraltar à Liga D ao vencer, em Razgrad, por uns claros 5-1.

Quanto à Estónia derrotou Malta por 2-1, selou a vitória no grupo 2 da Liga D e festejou, a uma jornada do fim, a promoção à Liga C, no próximo ano.

Amigáveis

Gana goleado pelo Brasil e Son salva Coreia do Sul

Adversários de Portugal no grupo H do Mundial, Gana e Coreia do Sul tiveram testes complicados, ontem. Os ganeses foram goleados pelo Brasil, por 3-0, num jogo em que Richarlison bisou.

O central Marquinhos apontou o restante golo dos canarinhos. Fatawu, jogador do Sporting, não foi utilizado no Gana.

Já a Coreia do Sul, orientada por Paulo Bento, salvou-se da derrota frente à Costa Rica (2-2) graças a um bom golo, de bola parada, do inevitável Son Heung-Min.