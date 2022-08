I Liga: Grandes investem mais 57 milhões na luta do título

Campeão F. C. Porto protagoniza a maior aquisição, David Carmo, e já ultrapassou investimento do Benfica. Trincão é o novo ás do Sporting, Enzo a estrela do Benfica e Ricardo Horta mantém-se na montra do Braga.

O F.C. Porto, que defende o título conquistado na época passada, o Sporting, o Benfica e o Braga, os quatro grandes, investiram já mais 57 milhões de euros em contratações em relação a 2021/22, num sinal de uma aposta mais sólida, na mira de vencer o campeonato.

No dia em que a Liga 2022/23 arranca, com a disputa do Benfica-Arouca (20.15 horas), na Luz, pode concluir-se que, a 26 dias do fecho do mercado de verão, os grandes já investiram, no total, 134 milhões em caras novas. Na temporada anterior, o investimento ficou-se pelos 77 milhões.