Ibrahim renova com Paços de ferreira até 2024

JN/Agências Ontem às 23:56 Facebook

Twitter

Partilhar

O Paços de Ferreira prolongou contrato com o médio nigeriano Abbas Ibrahim até junho de 2024.

"O F. C. Paços de Ferreira e o atleta Abbas Ibrahim prolongaram a respetiva ligação. O jovem médio nigeriano assinou a renovação do contrato, que se estende agora até à temporada 2023/24", informam os pacenses.

Na publicação partilhada nas redes sociais do clube, o Paços recorda a ligação com o médio, de 23 anos, lembrando que ingressou no clube na temporada 2015/16, para representar os sub-19, tendo representado, depois, em 2017/18, a equipa B, antes de se estrear na equipa principal (2018/19), numa eliminatória da Taça de Portugal.

Ibrahim passou depois duas temporadas fora da Capital do Móvel, jogando por empréstimo no União de Paredes e Arouca, respetivamente, antes de integrar o plantel principal, na época passada, acabando por se estrear na I Liga, tendo participado num total de 11 jogos, três deles como titular.

Quinto classificado da Liga em 2020/21, o Paços de Ferreira já fez saber que inicia os trabalhos da nova época em 21 de junho, realizando a pré-temporada nas próprias instalações.