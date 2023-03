Ibrahima Bamba falha visita do Vitória de Guimarães ao Benfica por lesão

JN/Agências Hoje às 18:04 Facebook

O defesa Ibrahima Bamba, quarto jogador mais utilizado do Vitória de Guimarães, vai falhar o duelo da 25.ª jornada com o Benfica, em Lisboa, devido a lesão, informaram esta terça-feira os minhotos.

Presente até agora em 22 das 24 rondas do campeonato, com 1.789 minutos de utilização, o central de 20 anos "apresentou queixas na ponta final" do encontro da 24.ª jornada com Arouca, que os vimaranenses perderam por 2-0, e está indisponível para o embate com o líder da prova, marcado para as 18:00 de sábado.

"O departamento médico do Vitória acabou por diagnosticar uma lesão muscular na face posterior da coxa esquerda, estando descartada a sua utilização na visita ao Benfica, agendada para sábado", lê-se na nota publicada no sítio oficial do clube de Guimarães.

Em sentido inverso, o guarda-redes Celton Biai recuperou de uma entorse no tornozelo direito e está apto para o jogo com as 'águias', após ter jogado pela última vez em 11 de janeiro, no duelo com o Sporting de Braga, para os oitavos de final da Taça de Portugal, que os vimaranenses perderam por 3-2.

Internacional pela seleção portuguesa sub-21, o guarda-redes luso-guineense pode voltar a competir depois de duas partidas, com Santa Clara (triunfo vimaranense por 3-1) e Arouca, em que o treinador Moreno, desprovido do também lesionado Bruno Varela, confiou a baliza a Rafa Oliveira, guardião de 19 anos que cumpriu a maioria da temporada na equipa B, da Liga 3.

O técnico já pode também contar com o lateral direito Bruno Gaspar, que recuperou de um traumatismo na coxa direita, e com o lateral esquerdo Hélder Sá, restabelecido de uma entorse no joelho esquerdo.