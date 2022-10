Ibrahima Bamba renova até 2026 e fica com cláusula de 30 milhões de euros

JN Hoje às 20:20 Facebook

Twitter

Partilhar

Ibrahima Bamba, que tem sido uma das figuras de destaque do Vitória nesta temporada, renovou contrato até junho de 2026. O médio ficou protegido por uma cláusula de rescisão de 30 milhões de euros.

"Esta renovação de contrato é uma grande prova de confiança e espero continuar a mostrar o meu valor neste clube. Jogar num clube como estes ajuda-me a crescer e a melhorar. Jogar no Vitória e jogar na Primeira Liga faz com que a exigência seja maior, a intensidade seja maior e só espero continuar a evoluir, a crescer, e a ajudar a equipa a fazer sempre o melhor", disse Ibrahima Bamba, em declarações ao site do clube.

PUB

Esta época, Ibrahima Bamba conta com nove jogos ao serviço do Vitória e, frente ao Benfica, na última jornada da Liga, foi mesmo considerado o melhor jogador em campo.