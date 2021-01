Ibrahimovic brilha e deixa Juventus e CR7 em maus lençóis

JN Hoje às 21:45 Facebook

O avançado sueco, que completa 40 anos em outubro próximo, bisou na vitória do AC Milan e leva 12 golos marcados em apenas oito jogos no campeonato.

Zlatan Ibrahimovic, 39 anos. É ele a principal razão por que o AC Milan lidera o campeonato italiano e por que a Juventus está cada vez mais perto de perder a hegemonia, que dura há quase uma década.

Ontem, em Cagliari, o avançado sueco marcou os dois golos da vitória do AC Milan e devolveu os "rossoneri" à liderança da Serie A, com mais três pontos do que o Inter de Milão. Ibrahimovic leva 12 golos, menos três do que Cristiano Ronaldo, marcados em apenas oito jogos disputados na liga italiana

Muito mais atrás surge a Juventus, de CR7, que já está a dez pontos do primeiro lugar, apesar de ter menos um jogo disputado. Recorde-se que a Velha Senhora ganhou os últimos nove campeonatos.

O português Diogo Dalot foi titular na equipa do AC Milan.