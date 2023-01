Ibrahimovic deverá terminar a carreira no final da época

O avançado Zlatan Ibrahimovic, de 41 anos, deverá terminar a carreira no final da temporada.

O futebol está perto de perder o "leão" Zlatan Ibrahimovic. O experiente avançado de 41 anos está lesionado desde 25 de maio e deverá colocar um ponto final da carreira enquanto futebolista no final da presente temporada.

A informação é avançada pelo jornal italiano "La Gazzetta Dello Sport", que refere que apesar da intenção do AC Milan ser renovar contrato com o sueco, ainda que com um corte salarial, a decisão de Ibra será de terminar a carreira. Os "rossoneri" deverão premiar a dedicação ao avançado ao clube ao oferecer um cargo na estrutura diretiva.

Ibrahimovic ainda se encontra a recuperar de uma rotura do ligamento cruzado anterior do joelho, lesão que sofreu a 25 de maio. O último golo pelo AC Milan foi a 9 de janeiro de 2022.