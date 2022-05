Ibrahimovic diz que jogou seis meses com dores e sem um ligamento do joelho

JN/Agências Hoje às 16:21 Facebook

O avançado do AC Milan revelou, esta quinta-feira, que jogou nos últimos seis meses sem um dos ligamentos do joelho esquerdo e com dores que o impediram de dormir.

"Nunca sofri tanto dentro e fora do campo. Durante os últimos seis meses joguei sem um ligamento no joelho esquerdo. Treinei com a equipa apenas dez vezes. Recebi mais de 20 injeções e tomei analgésicos todos os dias. Mal consegui dormir por causa da dor", escreveu Ibrahimovic na sua página oficial na rede social Instagram.

O jogador de 40 anos considerou que tornou "possível o impossível" e que revelou que tinha feito uma promessa ao plantel, que inclui o português Rafael Leão, e à equipa técnica do AC Milan, o novo campeão italiano.

"Na minha mente tinha apenas o objetivo de fazer dos meus colegas e treinadores campeões da Itália. Fiz essa promessa. Hoje, tenho um novo ligamento e um novo troféu", concluiu.

Na quarta-feira, Ibrahimovic foi operado ao joelho esquerdo e vai estar afastado dos relvados entre sete e oito meses, o que poderá precipitar o fim da carreira do internacional sueco.

"A intervenção cirúrgica estava prevista há algum tempo para resolver em definitivo a instabilidade da articulação, graças à reconstrução do ligamento cruzado anterior", informou o campeão italiano, adiantando que "esse objetivo foi alcançado".

Esta temporada, Ibrahimovic disputou 27 jogos e apontou oito golos.