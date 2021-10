Ibrahimovic: "Foi o nosso pior jogo, não merecíamos pontos"

JN Hoje às 23:15 Facebook

Com três derrotas em outros tantos jogos na Champions, Zlatan Ibrahimovic, avançado do AC Milan, admitiu no final do jogo com o F. C. Porto que o resultado foi justo.

"Destes três jogos, esta foi a nossa pior performance e, por isso, não merecíamos pontos. Por vezes jogas mal e consegues pontos, mas esquece isso... Temos de nos lembrar que esta é a primeira Champions de muitos dos nossos jogadores e eles têm de crescer. Consegues ver que na Serie A eles vão ganhando experiência. Ainda temos mais três jogos. Lutámos na última época para nos qualificarmos para a Champions, por isso, enquanto for possível, vamos continuar a lutar. Estou confiante, a vitória virá", comentou, em declarações à Mediaset.

"Temos alguns jogadores ausentes, mas é assim o futebol. Eu acabei de voltar, estou feliz por jogar, mas preciso de mais minutos para ter ritmo e forma. Isso vai chegar lentamente" concluiu.