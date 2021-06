Eduardo Pedrosa Costa Hoje às 14:52 Facebook

O avançado do AC Milan anunciou que vai lançar um filme biográfico, com a publicação do trailer nas redes sociais. A película estará disponível nos cinemas suecos a 10 de setembro.

"I am Zlatan" vai retratar as várias etapas da vida de Ibrahimovic, desde a sua dura infância em Malmo, na Suécia, à ascensão no mundo do futebol no Ajax.

Este filme será uma adaptação da autobiografia de 2014 !I, Ibra", que o jogador escreveu juntamente com David Lagercrantz.