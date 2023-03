Ibrahimovic nos convocados da Suécia aos 41 anos

JN/Agências Hoje às 13:04 Facebook

Twitter

Partilhar

Zlatan Ibrahimovic integra, aos 41 anos, a lista de convocados da Suécia para o arranque da fase de qualificação para o Euro 2024 de futebol, em que os escandinavos vão defrontar Bélgica e Azerbaijão, respetivamente, nas primeiras duas rondas.

O avançado de AC Milan, que regressou recentemente aos relvados após longa ausência devido a lesão, faz parte das escolhas do selecionador Janne Andersson, numa lista de 24 jogadores.

"Zlatan fez três jogos no seu clube e sente-se em boa forma, apesar de ter estado afastado um tempo. Acho que ele pode acrescentar muito à equipa dentro do campo, mas também fora dele. Pode ser muito importante", afirmou Janne Anderss, durante a divulgação da lista dos convocados.

PUB

Ibrahimovic, que completa 42 anos de idade em outubro, é o melhor marcador da história da seleção sueca, com 62 golos, e o sexto jogador com mais internacionalizações (121).

A Suécia defronta a Bélgica em 24 de março, em Estocolmo, e volta a jogar na capital três dias depois, em 27, mas frente ao Azerbaijão. Áustria e Estónia completam o Grupo F.

Desde 2000, a Suécia tem alcançado sempre o apuramento para as fases finais de Europeus, mas em termos de Mundiais falhou um lugar no Qatar, no ano passado.